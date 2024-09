Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann beleidigt Reisende, versucht Bundespolizisten zu beißen, anzuspucken und anzugreifen

Halberstadt (ots)

Am Montag, den 23. September 2024 informierte eine Kundenbetreuerin der Bahn die Bundespolizei in Halberstadt gegen 12:30 Uhr über massive Beleidigungen einer Reisenden durch einen Mann. Beide befanden sich in einem Regionalexpress auf der Strecke Goslar - Halberstadt. Nach Ankunft des Zuges im Bahnhof Halberstadt konnte eine bereitstehende Streife sowohl die 25-jährige Geschädigte antreffen, als auch den Tatverdächtigen stellen. Die Frau war sichtlich aufgelöst aufgrund der gegen sie ausgesprochenen drastischen ehrverletzenden Worte und wurde entsprechend betreut. Der Mann wurde für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung sperrte er sich plötzlich und versuchte zwei Bundespolizisten zu beißen, was ihm nicht gelang. Aufgrund der Aggressivität des 37-Jährigen unterstützten angeforderte Landespolizisten die Maßnahme anschließend. Der Deutsche griff sich hierbei in seine Unterhose, holte Kot heraus und griff die Beamten erneut an. Daraufhin musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden, wobei sich drei Polizisten leicht verletzten. Aufgrund des Verhaltens des Mannes riefen die Ein-satzkräfte einen Notarzt hinzu. Der Tatverdächtige wurde anschließend mit einem Rettungswagen und in Begleitung von drei Polizisten in ein Krankenhaus verbracht. Auch diese beleidigte er massiv und bespuckte sie. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Beleidigung, Widerstandes gegen - sowie tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell