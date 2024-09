Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Untersuchungshaft für 39-Jährigen

Halle (Saale) (ots)

Weil er trotz ordnungsgemäßer Ladung seiner Gerichtsverhandlung wegen Raubes im August dieses Jahres fernblieb, sitzt ein 39-Jähriger nun im Gefängnis: Am Montag, den 23. September 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 10:15 Uhr in Halle (Saale) den Deut-schen. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien im Infor-mationssystem der Polizei ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Naumburg vom 5. September dieses Jahres. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten und nahmen ihn fest. Es folgte die Haftrichtervorführung am Amtsgericht Naumburg, bei der ein Richter den Untersuchungshaftbefehl bestätigte. Entsprechend wurde der Mann anschließend an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

