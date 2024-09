POL-F: 240902 - 0861 Frankfurt - Innenstadt: Zeugenaufruf nach Messerangriff

Frankfurt (ots) - (ha) Die Fahndung nach der 12-jährigen Emely P. wird hiermit zurückgenommen. Sie konnte am Sonntagabend (01.09.2024) gegen 16:00 Uhr angetroffen werden. Es liegen nach derzeitigen Ermittlungen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main ...

