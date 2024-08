Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Einbruch in Spielautomaten an Autobahnraststätte.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (02./03.08.2024) brachen unbekannte Täter in die Raststätte Lipperland Nord an der A2 ein. Die Täter gelangten gewaltsam in den Verkaufsraum der Raststätte. Dort entwendeten sie die Geldkassette aus einem Spielautomaten. Die Videoüberwachung zeichnete zwei männliche Personen auf, die um 2 Uhr den Verkaufsraum betraten. Nur zwei Minuten später verließen die Täter mit ihrer Beute das Gebäude wieder. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges im Bereich der Raststätte Lipperland Nord beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

