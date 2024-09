Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240902 - 0859 Frankfurt

Rodenbach: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(ha) Wo ist Samantha W.? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 14 Jahre alten Vermissten.

Samantha W. ist 1,63 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat glatte Haare und soll stark geschminkt sein. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein helles, bauchfreies Top, eine schwarze Jeans und führte einen grauen Nike-Rucksack mit sich.

Die Gesuchte wurde zuletzt am Donnerstagmorgen (29. August 2024) gesehen, als sie die Wohnanschrift im Erlenbuschweg in Rodenbach in Richtung Schule verließ. Es gibt mögliche Bezüge in den Raum Frankfurt am Main.

Folgender link führt zu der Originalmeldung des Polizeipräsidium Südosthessen, der ein Bild der Vermissten beigefügt ist:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5855424

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Samantha W. geben kann, wird gebeten, sich unter der 06181-100123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

