Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Untersuchungshaftbefehl vollstreckt

Bühl (ots)

Am Montagabend gegen 19 Uhr betraten zwei Frauen im Alter von 42 und 46 Jahren ein Schuhgeschäft in der Güterstraße und probierten Schuhe an. Nachdem Sie das Geschäft ohne Kauf verlassen hatten, kam ein 39-Jähriger, entnahm die von den Frauen probierten Schuhe aus dem Karton, entfernte die Sicherung und rannte mit dem Diebesgut aus dem Geschäft. Im Anschluss flüchtete der Dieb auf einem Fahrrad. Im Rahmen der Fahndung konnten die Frauen an einem nahegelegenen Busbahnhof angetroffen werden. Bei der Personenkontrolle wurden die entwendeten Schuhe sowie eine zuvor entwendete Jeanshose in einer mitgeführten Tragetasche aufgefunden. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Ladendieb ermittelt. Überdies wurde festgestellt, dass gegen den 39-jährigen Mann ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Der Enddreißiger kam in Gewahrsam. Er wurde am Dienstag einem Amtsrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl wegen eines vorausgegangenen Ladendiebstahls in Vollzug setzte. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

