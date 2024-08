Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ingewahrsamnahme

Kehl (ots)

Ein 35-Jähriger musste am Dienstagabend aufgrund von mehreren Straftaten und seines negativen Verhaltens in Gewahrsam gebracht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Mann bereits gegen 22:20 Uhr an einer Bar in der Schulstraße trotz Hausverbot erschienen sein und dort eine 48-jährige Frau beleidigt und bedroht haben. Eine Stunde später konnte der Mann an der selben Örtlichkeit angetroffen werden und fiel offenbar erneut negativ auf, weshalb ihm die Beamten des Polizeireviers Kehl ein Platzverweis erteilten. Weil er diesen mehrfach missachtete, wurde der alkoholisierte 35-Jährige in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand.

/al

