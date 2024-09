POL-OF: Wo ist Samantha Fiona Wertner? - Rodenbach

A66 - Langenselbold (ots) - Gegen 14 Uhr verlor ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag auf dem Verzögerungsstreifen der A 66 in Richtung Langenselbold die Kontrolle über seine Honda, überschlug sich mehrfach in der Kurve und blieb schließlich verletzt im Grünstreifen liegen. Er befuhr die Autobahn aus Richtung Fulda in Richtung Frankfurt. Der 59-Jährige aus Wiesbaden wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein ...

