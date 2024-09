Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Per Haftbefehl Gesuchter belästigt 48-Jährige am Hauptbahnhof: Gefängnis

Halle (Saale) (ots)

Trotz Verurteilung hatte ein 36-Jähriger nichts dazu gelernt: Er belästigte am Sonntag, den 29. September 2024, gegen 03:45 Uhr stark alkoholisiert eine 48-Jährige in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofes Halle (Saale) und fasst sie an ihren Arm an. Die Geschädigte machte sich bei einer Streife der Bundespolizei bemerkbar, schilderte das Geschehene und gab an, sich sexuell belästigt zu fühlen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des Mannes stellten die Beamten seine Personalien fest und überprüften diese im Informationssystem der Polizei. Hierbei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Hannover per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm suchte. Im November des vergangenen Jahres verurteilte ihn das Amtsgericht Hannover wegen des fahrlässigen Vollrauschs zu einer Geldstrafe von 450 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen. Lediglich einen sehr geringen Teil des auferlegten Geldbetrages zahlte der Verurteilte. Zudem ist er unbekannten Aufenthaltes, folglich erließ jene Staatsanwaltschaft im August den Haftbefehl. Die Beamten eröffneten ihm diesen, nahmen ihn fest und für die weiteren notwendigen Maßnahmen mit auf das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,95 Promille. Der aus Namibia Stammende konnte die Geldsumme von 390 Euro nicht aufbringen. Infolgedessen wurde er in eine Justizvoll-zugsanstalt überstellt und die ausschreibende Behörde entsprechend informiert. Des Weiteren erhält er eine Strafanzeige wegen der begangenen sexuellen Belästigung.

