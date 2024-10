Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 22-Jähriger nutzt Regionalexpress ohne gültigen Fahrschein, widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen und greift junge Bundespolizistin an

Wolmirstedt, Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 1. Oktober 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 00:40 über einen Reisenden in einem Regionalexpress auf der Strecke von Wolmirstedt nach Magdeburg informiert. Bei der Fahrscheinkontrolle händigte jener Mann dem Zugpersonal ein bereits genutztes Zugticket aus, welches demnach keinerlei Gültigkeit hatte. Die Bundespolizei wurde informiert und um Unterstützung gebeten. Eine Streife war mit Einfahrt des Zuges am Ankunftsgleis am Hauptbahnhof Magdeburg und sprach den Tatverdächtigen zum Zwecke der Personalienfeststellung an. Auch nach der Androhung, die polizeiliche Maßnahme mittels Zwangs durchzusetzen, leistete der aus Syrien stammende Mann den Beamten gegenüber keinerlei Folge. Er war unkooperativ und hielt sich an einer Sitzgruppe in der Bahn fest. Im Weiteren griff er einen Arm der Beamtin, drückte derart fest zu, dass sie Schmerzen empfand und zog ihr zeitgleich an den Haaren. Daraufhin musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. In den Räumlichkeiten der Bundespolizei wurde der 22-Jährige anschließend durchsucht, seine Personalien ermittelt und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Betruges, sowie wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die angegriffene Beamtin konnte ihren Dienst dennoch fortsetzen.

