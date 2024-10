POL-AA: Fellbach: Brand einer Gartenhütte

Aalen (ots) - Bopfingen: Drei Pkw bei Unfall beschädigt Eine 51 Jahre alte Audi-Fahrerin wollte am Mittwoch gegen 11 Uhr in eine Parklücke in der Hauptstraße einfahren. Hierbei rangierte sie mehrfach und kollidierte mit dem Ford eines 53-jährigen Autofahrers, der die Hauptstraße entlangfuhr. Dieser wich noch nach links aus und kollidierte dabei mit einem geparkten VW. An den drei Autos entstand Sachschaden in Höhe ...

