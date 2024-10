Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Unfallflucht - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Iggingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen Ford, der am Mittwoch zwischen 7:00 Uhr und 13:30 Uhr im Zimmerner Weg abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Ellwangen: Zapfsäule beschädigt

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Rangieren das Gehäuse einer Zapfsäule auf einem Tankstellengelände der Ellwanger Berge Ost. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Der Polizeiposten Tannhausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07964 330001.

Bopfingen: Briefkasten beschädigt

Am Mittwoch gegen 22:45 Uhr wurde ein Briefkasten an einem Mehrfamilienhaus in der Straße Kirchplatz mit einem Böller gesprengt. Der Briefkasten wurde dadurch vollständig zerstört. Zudem entstand an der gegenüberliegenden Hauswand Sachschaden. Vermutlich wurden die Böller von drei Jugendliche gezündet. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07961 930-0 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Oberkochen: Fahrraddiebstahl

Aus einem unverschlossenen Kellerraum eines Hauses im Schubartweg wurde am Mittwoch gegen 16:30 Uhr ein hochwertiges Fahrrad im Wert von ca. 5.000 Euro entwendet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Telefonnummer 07364 955990 entgegen.

