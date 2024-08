POL-PPWP: Saisonauftakt auf dem Betzenberg

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Dass sie ihr Auto nicht abgeschlossen hat, ist einer Frau in Mackenbach am Donnerstag zum Verhängnis geworden. Wie die 39-Jährige am frühen Nachmittag anzeigte, stand ihr Pkw in ihrer Hauseinfahrt in der Paul-Münch-Straße. Im Innenraum lag ihre Geldbörse samt Führerschein, Ausweispapieren und Bankkarten. Gegen 13.40 Uhr stellte die Frau fest, dass jemand in den Wagen ...

