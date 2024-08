Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto unverschlossen - Geldbeutel weg

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dass sie ihr Auto nicht abgeschlossen hat, ist einer Frau in Mackenbach am Donnerstag zum Verhängnis geworden. Wie die 39-Jährige am frühen Nachmittag anzeigte, stand ihr Pkw in ihrer Hauseinfahrt in der Paul-Münch-Straße. Im Innenraum lag ihre Geldbörse samt Führerschein, Ausweispapieren und Bankkarten.

Gegen 13.40 Uhr stellte die Frau fest, dass jemand in den Wagen eingedrungen war und sich das Portemonnaie inklusive Inhalt unter den Nagel gerissen hat. Die 39-Jährige räumte ein, dass der Täter leichtes Spiel hatte, denn der BMW war unverschlossen.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gibt es bislang nicht. Auch die genaue Tatzeit ist unklar. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

