Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrer fährt gegen Hauswand und haut ab

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zu einem Unfall kam es in der Nacht zu Freitag in der Steinstraße. Wie ein 50-jähriger Mann der Polizei mitteilte, fuhr gegen 0:45 Uhr ein Pkw gegen seine Hauswand und machte sich im Anschluss aus dem Staub. Der Unfallverursacher touchierte hierbei nicht nur das Gebäude, sondern auch einen geparkten Renault Captur. Der Wagen wurde hierbei leicht beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und fragt: Wer hat etwas gehört oder gesehen, was zur Identifizierung des unbekannten Fahrers beitragen könnte? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell