POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Blaufelden: Einbruch in Wohnhaus In der Straße im Badgarten wurde am Donnerstagmorgen gegen 10:15 Uhr festgestellt, dass in einem Wohnhaus ein Fliegengitter entfernt und eine Türe aufgehebelt wurde. Im Inneren wurden in einem Zeitraum seit Mittwochmittag 12:45 Uhr mehrere Schränke durchsucht. Ob ...

mehr