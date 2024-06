Bad Segeberg (ots) - Am 20.06.2024 (Donnerstag) ist es in der Zeit von 10.48 Uhr und ca. 14.00 Uhr zur Vollendung einer Betrugstat in Norderstedt-Mitte gekommen. Die Täter erbeuteten hierbei Münzen, Gold und Bargeld im Wert eines hohen fünfstelligen Betrages. Um 10.48 Uhr erhielt ein Henstedt-Ulzburger Ehepaar ...

