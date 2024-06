Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte Täter erbeuten hohen Betrag durch sogenannten Schockanruf - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am 20.06.2024 (Donnerstag) ist es in der Zeit von 10.48 Uhr und ca. 14.00 Uhr zur Vollendung einer Betrugstat in Norderstedt-Mitte gekommen. Die Täter erbeuteten hierbei Münzen, Gold und Bargeld im Wert eines hohen fünfstelligen Betrages.

Um 10.48 Uhr erhielt ein Henstedt-Ulzburger Ehepaar (90 und 89 Jahre alt) einen ersten Anruf der angeblichen Tochter. Diese gab mit stark weinerlicher Stimme an, dass sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sei. Das Telefonat wurde dann von einem angeblichen Kommissar der Polizei fortgesetzt, der mitteilte, dass es zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen sei, den die Tochter verursacht habe. Eine Inhaftierung der Tochter könne nur durch die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden. Im weiteren Verlauf gab es noch Gespräche mit einem angeblichen Staatsanwalt und mit Ärzten.

Das Ehepaar wurde nun angewiesen zu ihrer Bank in Norderstedt zu fahren, wo sie Geld und Wertgegenstände abholen sollten. Diese sollten dann in Norderstedt-Mitte an eine Abholerin übergeben werden. Nach Schätzung der Wertgegenstände bei einem Gutachter sollten die Wertgegenstände zurückgegeben werden.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die Rentnerin gegen 12.00 Uhr Geld und Wertgegenstände bei ihrer Bank abgeholt hatte. Dies habe sie dann zeitnah an eine weibliche Person im Ortsgebiet übergeben. Anschließend wartete die Rentnerin bis ca. 14.00 Uhr vergebens auf Rückgabe.

Die Abholerin wird beschrieben als ca. 40 Jahre alt, um die 1,60 m groß, schlanke Statur, schwarze Haare zum Zopf gebunden, schwarze lange Hose, schwarzes Langarm-Oberteil. Die Frau soll Deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen haben.

Das Sachgebiet 5 (komplexe Ermittlungen) der Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. Von dort werden Zeugen, denen eine entsprechende Person im Bereich Norderstedt-Mitte aufgefallen ist, um Hinweise gebeten. Hier wird ganz besonderes Augenmerk auf Taxifahrer gelegt. Die Rentnerin wurde von einem Taxifahrer aus Henstedt-Ulzburg abgeholt und nach Norderstedt-Mitte verbracht. Die Ermittler bitte darum, dass sich dieser Taxifahrer unter der Rufnummer 04101-202-430 melden möge. Weiterhin ist es durchaus denkbar, dass die zuvor beschriebene Täterin ebenfalls mit einem Taxi nach Norderstedt-Mitte gekommen ist. In diesem Fall suchen die Ermittler auch diese Taxifahrerin oder diesen Taxifahrer, um zu weiteren Informationen zu kommen.

Tipps für Ihre Sicherheit

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. - Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft würde Bargeldzahlungen von Ihnen fordern oder annehmen - Kautionszahlung sind in Deutschland unüblich - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste.

Weiterhin finden Sie wertvolle Tipps auf der Internetpräsenz der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

