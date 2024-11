Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorroller Am 31.10.2024 gegen 17:00 Uhr wollte eine 32-jährige VW-Fahrerin vom Straßenrand aus anfahren. Dabei übersah sie eine vorbeifahrende 51-jährige Fahrerin eines Piaggio Motorrollers und touchierte diese. Durch den Unfall wurde die Motorrollerfahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Winnenden: Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung Am 01.11.2024 gegen 01:50 Uhr fuhr eine alkoholisierte 51-jährige Fahrerin eines Seat die Friedhofstraße entlang. Dort verunfallte sie mit einem am Straßenrand geparkten Skoda. Die 51-Jährige setzte ihre Fahrt fort und verunfallte erneut mit einem geparkten BMW. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Die Unfallverursacherin konnte ermittelt werden. Sie musste eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Leutenbach Verkehrsunfall beim Abbiegen

Am 31.10.2024 gegen 13:25 Uhr wollte eine 57- jährige Audi-Fahrerin an der Anschussstelle der B14 Leutenbach-Nellmersbach in die L1120 einbiegen. Dabei übersah sie eine dort fahrende 64-jährige Fahrerin eines VW. Die beiden Fahrzeuge verunfallten im Einmündungsbereich, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro entstand.

