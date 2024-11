Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Blaufelden: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Im Keltenweg wurde am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr, durch einen Nachbarn festgestellt, dass in ein Wohnhaus eingebrochen wurde. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum seit Donnerstagabend, 19:00 Uhr, durch das Kellerfenster Zugang in das Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951/4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzten.

