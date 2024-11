Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis: Brand, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Mülleimerbrand

Vermutlich durch eine weggeworfene, brennende Zigarette geriet am Samstagmittag gegen 13:06 Uhr ein Mülleimer in der Schafstraße in Rommelshausen in Brand. Dieser wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Kernen, Abteilung Rommelshausen, welche mit 1 Fahrzeug und 7 Einsatzkräften ausrückte, rasch gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Winterbach: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagmorgen gegen 10:20 Uhr befuhr eine 47-jährige Ford Fahrerin den Kirchenweg in Winterbach in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Im Bereich der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Audis eines 62-jährigen Fahrers. Es kam zum Unfall. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell