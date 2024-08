Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Fulda (ots)

Alkoholisiert in den Graben gefahren

Niederaula. Am 11.08.2024, gegen 06:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem blauen Skoda Fabia die Hainstraße im Niederaulaer Ortsteil Hattenbach. Kurz vor dem Ortsausgang wollte er seinen PKW rückwärts in einem Feldweg wenden. Bei diesem Vorgang - und vermutlich aufgrund seiner doch erheblichen Alkoholisierung - verfehlte er den Feldweg und rutschte mit seinem PKW in dem dortigen Graben. Es entstand Sachschaden an dem Fahrzeug in Höhe von ca. 2.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Philippsthal. Am Sonntag, den 11.08.2024 gegen 10:14 Uhr, wollte eine 78-jährige Frau mit ihrem weißen Volkswagen UP In der Rathausstraße einparken. Beim Rangieren ihres Kleinwagens übersah sie den bereits in der Straße geparkten Volkswagen Polo einer Mietwagenfirma und touchierte diesen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell