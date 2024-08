Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldungen von der Polizeistation Alsfeld

1.) Täterfestnahmen nach Ladendiebstahl in Alsfeld

Am Samstagmittag (10.08.) kam es gegen 13.00 Uhr in einem Alsfelder Lebensmittelmarkt in der Straße An der Au zu einem durch drei Täter gemeinsam begangenen Ladendiebstahl. Durch die Dreiergruppe waren Lebensmittel im Wert von 125 Euro entwendet worden. Nachdem ein Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes die Tat beobachtet hatte, nahm dieser zu Fuß die Verfolgung von einem der Täter auf. In Höhe der Hersfelder Straße in Alsfeld verlor er jedoch die Person aus den Augen. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeistation Alsfeld konnten den Täter im Rahmen der Fahndung zunächst nicht antreffen. Allerdings gelang es den Polizisten kurze Zeit später, anhand der vorhandenen Videoaufnahmen, zwei der Täter zu identifizieren und diese im weiteren Verlauf festzunehmen. Des Weiteren wurde auch das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde beide Personen wieder entlassen. Der dritte Täter ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

2.) K 47 - Motorradunfall mit leicht verletztem Fahrer

Am Samstagmittag (10.08.) kam es gegen 13.15 Uhr auf der Kreisstraße 47 - zwischen den Ortschaften Elpenrod und Ermenrod - zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers. Hier befuhr ein aus dem Schwalm-Eder-Kreis stammender 54-Jähriger mit seinem Motorrad die genannte Straße in Richtung Ermenrod. In einer Kurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem folgenden Sturz verletzte sich der Fahrer glücklicherweise nur leicht. Zur genaueren Untersuchung wurde die Person in ein Krankenhaus verbracht. Gegenüber den für die Unfallaufnahme anwesenden Polizeibeamten der Station Alsfeld gab der Verunfallte an, dass die Bremsen seines Motorrades nicht korrekt funktioniert hätten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

