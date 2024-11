Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis:Pkw-Brand, Einbruch, Exhibitionist, Unfallfluchten

Aalen (ots)

Weinstadt: Vandalismus und brennender BMW

Bereits am Samstag wurde ein Zeugenaufruf aufgrund diverser Sachbeschädigungen in der Parkanlage Grüne Mitte veranlasst-siehe Ursprungsmeldung. Im genannten Zeitraum brannte zudem gegen 3 Uhr ein BMW lichterloh, der auf einem Parkplatz im dortigen Bereich abgestellt war. Die Feierwehr war mit knapp 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Allerdings kann Brandstiftung und ein Tatzusammenhang mit dem Vandalismus auch nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf Personen oder Personengruppen, die sich in der Halloween-Nacht im Bereich der Parkanlage aufgehalten haben, werden vom Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 erbeten.

Ursprungsmeldung vom 2.11.2024:

Weinstadt: Sachbeschädigungen durch Graffitis und Feuer - Zeugenaufruf

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag besprühten bislang unbekannte Täter in der Parkanlage Grüne Mitte in Beutelsbach mehrere Parkbänke, Spielgeräte und Dekorationsgegenstände mit schwarzer und blauer Farbe. Außerdem zündeten sie mehrere Mülleimer und Liegestühle an. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von circa 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950-422 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag und Sonntagnachmittag verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam über eine Terrassentüre Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Galgenberg. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume nach Wertgegenständen. Ob und wie der Einbrecher Beute machte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Abklärungen. Der Schaden am Gebäude wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Exhibitionist

Am Samstagabend stand gegen 20.40 Uhr ein 36-Jähriger mit heruntergelassener Hose und erigiertem Glied an einem Fenster des Standesamtes in der Marktgasse. Dabei manipulierte er an seinem Geschlechtsteil, mindestens eine 20-jährige Frau nahm den Mann entsprechend wahr. Personen, die womöglich ebenfalls belästigt wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07151/950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Unfallfluchten

Waiblingen: In der Bandhausstraße wurde zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag ein VW Polo beschädigt. Der unfallflüchtige Verursacher hinterließ rund 2500 Euro Schaden.

Weinstadt: Rund 1000 Euro Schaden hinterließ ein ebenfalls noch unbekannter Fahrzeuglenker an einem BMW X3, der am Samstag zwischen 8.45 Uhr und 9.20 Uhr auf einem Parkplatz mehrere Ladengeschäfte in der Kalkofenstraße abgestellt war.

Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

