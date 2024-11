Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Unfallfluchten, Diebstahl, Beleidigungen von Polizeibeamten

Satteldorf: Überholendes Fahrzeug übersehen

Ein 37-jähriger VW-Fahrer wartete verkehrsbedingt hinter einem geparkten Lkw in der Industriestraße, als er gegen 16:30 Uhr zum Vorbeifahren ansetzte und einen hinter ihm fahrenden Lkw übersah. Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei welchem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Crailsheim: Fahrzeug beschädigt

Am Donnerstag zwischen 6:30 Uhr und 19:00 Uhr wurde in der Zeppelinstraße ein Transporter des Herstellers VW beschädigt. Dieser war in diesem Zeitraum ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurde am linken Fahrzeugheck beschädigt. Ein unbekannter Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung setzen.

Gerabronn: Vorfahrtsunfall

Ein hoher Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 20:20 Uhr, als ein 21-jähriger VW-Fahrer von der Spörersgasse auf die Hauptstraße in Richtung Langenburger Straße einbiegen wollte. Dabei übersah dieser einen 66-jährigen Fiat-Fahrer, welcher auf der Hauptstraße in Richtung Seestraße fuhr. Der 21-Jährige missachtete daraufhin die Vorfahrt des 66-Jährigen und kollidierte mit diesem, woraufhin der Fiat nicht mehr fahrtauglich war. Die genaue Höhe des Sachschadens wird ermittelt.

Crailsheim: Geldbeutel aus Pkw entwendet

Zwischen Mittwochabend 23 Uhr und Donnerstagvormittag 11:45 Uhr wurde in der Straße "Im Lehenbusch" ein Geldbeutel aus einem unverschlossenen Pkw des Herstellers VW entwendet. In diesem befanden sich lediglich etwas Bargeld sowie eine Bankkarte und ausweisende Dokumente. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Crailsheim: Beleidigung von Polizeibeamten

In der Nacht, zwischen 2:50 Uhr und 3:45 Uhr am Freitag, kam es in der Lange Straße während eines Polizeieinsatzes zu mehrfachen Beleidigungen der eingesetzten Beamten durch einen 45-jährigen Mann. Im Anschluss missbrauchte er wiederholt den Notruf, obwohl kein Notfall bestand. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Crailsheim - Roßfeld: Unbekannter beschädigt Pkw

In der Haller Straße wurde am Donnerstag auf einem Parkplatz in einem Zeitraum von fünf Minuten ein Pkw beschädigt. Der gegen 21:30 Uhr dort abgestellte Ford wurde von Unbekannten vermutlich beim Ausparken touchiert. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Passant beim Ausparken übersehen

Eine 54-jährige Audi-Fahrerin wollte am Donnerstag gegen 16:05 Uhr auf einem Parkplatz in der Gaildorfer Straße aus einer Parklücke zurücksetzen. Dabei übersah sie einen 76-jährigen Mann, welcher hinter ihrem geparkten Fahrzeug Grünarbeiten verrichtete. Der Mann wurde daraufhin am Fuß leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Crailsheim: Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsunfall

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstanden am Samstag, nachdem gegen 9:50 Uhr eine 67-jährige VW-Fahrerin von der Lerchenstraße in die Johann-Heinricht-Priester-Straße einbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang übersah sie eine 58-jährige Dacia-Fahrerin, welche von rechts kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Crailsheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstagmittag gegen 12:50 Uhr wurde ein Fahrradfahrer gemeldet, der in der Blaufelder Straße im Bereich einer Baustelle in Schlangenlinien unterwegs war. Auf einem Feldweg zwischen Beuerlbach und Satteldorf konnte er schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 41-jährige Mann versuchte sich dieser Kontrolle zu entziehen und musste daraufhin fixiert werden. Während des Transports ins Krankenhaus beleidigte er die eingesetzten Beamten und versuchte, sie anzuspucken. Gegen den Mann wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Crailsheim: Einbruch in Restaurant

Zwischen Samstagabend 22 Uhr und Sonntagmorgen 10 Uhr wurde in der Worthingtonstraße in ein Restaurant eingebrochen. Dabei hebelten Unbekannte ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten dadurch in das Restaurant. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke, entwendeten Bargeld sowie einen Karton Vodka. Es wird von einem Sachschaden von mehreren hundert Euro ausgegangen. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Blaufelden: Fahrzeug gelangt auf Gegenfahrbahn

Auf der L1036 kam am Sonntag gegen 13:55 Uhr ein 39-Jähriger mit seinem Seat auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort gegen ein Hinterrad eines Lkw-Anhängers. Verletzt wurde durch die Kollision niemand, es entstand jedoch ein hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von rund 13.000 Euro.

Wallhausen - Michelbach an der Lücke: Einbruch in Scheune

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll in der Rossbürger Straße versucht worden sein in ein Wohnhaus einzubrechen. Hierbei haben Unbekannte versucht eine Kellertüre zu öffnen. Dies gelang ihnen nicht, weshalb sie sich Zugang zur unverschlossene Scheune verschafften und dort eine SD-Karte entwendeten. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Gerabronn: Skoda kommt von Fahrbahn ab

Am Sonntag gegen 16:30 Uhr kam auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Gerabronn und Ludwigsruhe ein 28-jähriger Skoda-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Dieser war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, weshalb er daraufhin in einer Linkskurve in einen Graben fuhr. Durch den Unfall wurden zwei Beifahrer leicht verletzt und ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand.

Ilshofen: Auffahrunfall mit mehreren tausend Euro Sachschaden

Auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg kam es am Sonntagmittag gegen 12:40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshsn. und Kirchberg zu einem Auffahrunfall. Hierbei fuhr ein 55-jähriger Daimler-Fahrer auf den BMW eines 28-Jährigen auf. Durch die Kollision wird eine Mitfahrerin des BMW-Fahrers leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 55-Jährige leicht alkoholisiert war. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Des Weiteren entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Freitag 00:30 Uhr und Samstag 10:50 Uhr beschädigte ein Vandale einen im Weinbrennerweg geparkten Mercedes und schlug an diesem die Heckscheibe ein. Dabei verursachte er Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Vandalen.

Obersontheim: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 12:30 Uhr und 14:20 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Subaru auf den Parkplätzen einer Halle im Hagenbusch. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Versuchter Pkw-Aufbruch

Ein Dieb versuchte zwischen Donnerstagnachmittag 16:30 Uhr und Sonntag 16:40 Uhr einen verschlossenen und geparkten Pkw auf den Parkplätzen am Bahnhof gewaltsam zu öffnen. Hierbei beschädigte er den Türgriff des Fords und riss diesen ab. Da es dem Dieb nicht gelang sich Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen, entfernte er sich wieder. Hinweise zum noch unbekannten Langfinger nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

