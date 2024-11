Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kindern Süßigkeiten abgenommen - Widerstände - Auto zerkratzt - Einbruchsversuch - Unfallflucht - Sachbeschädigung -Garagenbrand - Sonstiges

Aalen/Dewangen: Garagenbrand

Am Montag wurde gegen 3 Uhr ein Brand in der Beckenhalde gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand eine dortige Garage sowie ein Carport in Flammen. Die Feuerwehr Aalen, Dewangen und Fachsenfeld war mit 24 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand, der aus bislang unbekannter Ursache entstand. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Westhausen: Versuchter Diebstahl aus PKW

Gegen 1 Uhr konnte am Sonntage ein Zeuge beobachten, wie zwei Unbekannte sich an der Mittelkonsole eines Jaguars, welcher in der Beethovenstraße abgestellt war, zu schaffen machten. Als der Zeuge die beiden Männer ansprach, flüchteten diese. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Männer werden als etwa 20-25 Jahre alt und etwa 175-180 cm groß beschrieben. Beide trugen Basketball-Mützen sowie schwarze Daunenjacken, schwarze Jogginghosen und schwarzen Turnschuhe. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Radfahrer mit PKW kollidiert

Als am Sonntag gegen 17 Uhr ein 58-Jähriger mit seinem VW von der Richard-Wagner-Straße in die Gartenstraße einbiegen wollte, kam ihm ein 32-jähriger Fahrrad-Fahrer entgegen der Fahrtrichtung entgegen. Es kam zum Zusammenstoß wobei der 32-Jährige leicht verletzt wurde.

Oberkochen: Diebstahl aus PKW

Aus einem Hyundai wurde im Zeitraum von Freitag, 14 Uhr bis Samstag, 9 Uhr, der Fahrzeugschein, Führerschein sowie eine Smartwatch entwendet. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Essingen: Warnbake umgefahren

Ein 63-Jähriger befuhr am Freitag, gegen 17 Uhr, die B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Aufgrund Unachtsamkeit übersah er zwischen dem Bahnhof und dem Aalener Dreieck eine Warnbake und fuhr gegen diese. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Lauchheim: Hauswand mit Eier beworfen

Im Hettelsberger Weg wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine dortige Hauswand mit Eiern beworfen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Rainau: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag, gegen 9:30 Uhr, einen VW, welcher vor einer Bäckerei in der Klingengasse abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Ellwangen: Freunde zur unerlaubten Fahrstunden eingeladen

Am Samstag meldete gegen 2:15 Uhr ein Anwohner in der Karl-Stirner-Straße einen schwarzen Renault, besetzt mit fünf Insassen, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in dem dortigen Wohngebiet unterwegs war. Der Renault wurde kurz darauf von einer Polizeistreife in der Hohenstaufenstraße angehalten und kontrolliert. Im Fahrzeug konnten ein 15-Jähriger sowie zwei 16-Jährige festgestellt werden, welche abwechselnd mit dem Fahrzeug durch die Siedlung fuhren. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 13-Jährige Sohn des Fahrzeughalters seine Kumpels zu einer kleinen Fahrstunde eingeladen hatte. Gegen die Teenager wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem wurde bei einem der Jungen ein Messer aufgefunden, weshalb gegen ihn eine Anzeige bezüglich eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt wurde. Die Teenager konnten anschließend in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Bopfingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 76-Jähriger befuhr am Freitag mit seinem VW die L1060 von Kerkingen in Richtung Zöbingen. Auf Höhe eines Holzwerkes geriet er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine dortige Böschung hinunter und anschließend durch einen Zaun auf ein dortiges Firmengelände. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Ellwangen: Mit Kind auf dem Beifahrersitz versucht sich der Kontrolle zu entziehen

Am Freitag versuchte sich ein 37-jähriger PKW-Fahrer, gegen 15:30 Uhr, der Kontrolle durch eine Polizeistreife zu entziehen. Die Fahrt erstreckte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Fayencestraße über die Wintergerststraße. Hierbei kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, schlitterte in ein anliegendes Gartengrundstück und beschädigte einen Zaun. Trotz starker Beschädigung an seinem Fahrzeug setzte er seine Fahrt fort und konnte letztendlich von der Polizeistreife auf einem Parkplatz einer Sporthalle in Schrezheim angehalten und kontrolliert werden. Während der ganzen Fahrt befand sich ein 4-jähriges Kind auf dem Beifahrersitz. Entsprechende Anzeigen werden gefertigt.

Aalen: Einbruchsversuch

Am Freitag versuchte ein Einbrecher zwischen 0:45 Uhr und 2:35 Uhr in eine Lagerhalle in der Straße Im Hasennest einzudringen. Das Vorhaben scheiterte jedoch, weshalb sich der Einbrecher zurückzog und das Gelände über ein Tor verließ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zur genannten Zeit gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Widerstand gegen Polizeibeamten

Nach einer vorangegangenen Streitigkeit wurde die Polizei am Freitag zu einer Wohnung in die Abt-Kuno-Straße gerufen. Ein 38-Jähriger verständigte gegen 8:30 Uhr die Polizei, weil eine alkoholisierte 50-jährige Bekannte seine Wohnung nicht verlassen wollte. Auch der Aufforderung durch die Polizei die Wohnung zu verlassen kam sie nicht nach, weshalb sie von den Beamten zum Streifenwagen verbracht werden musste. Da sie aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht alleine gelassen werden konnte, wurde sie zu ihrer Mutter gebracht. An der Wohnanschrift der Mutter beleidigte sie die Beamten vehement und begann nach ihnen zu schlagen. Folglich musste sie zu Boden gebracht und ihr Handschließen angelegt werden. Da sich die 50-Jährige nicht beruhigen ließ, musste sie in Gewahrsam genommen werden.

Schwäbisch Gmünd: Gestürzter Radfahrer

Am Sonntag um kurz nach 8:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein gestürzter Radfahrer in der Buchstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 44-Jährige vermutlich aufgrund Alkoholbeeinflussung ins Straucheln kam und letztendlich stürzte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Der 44-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Er musste im Krankenhaus lediglich eine Blutentnahme erdulden.

Schwäbisch Gmünd: Auto zerkratzt

Ein BMW, der am Sonntag zwischen 0 Uhr und 1 Uhr in der Hintere Schmiedgasse geparkt war, wurde in dieser Zeit auf der Beifahrerseite zerkratzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Polizeibeamtin leicht verletzt

Am Samstag um kurz vor Mitternacht wurde die Polizei in die Klösterlestraße gerufen, nachdem dort eine 49-jährige Frau aufgrund Alkohol- und Medikamentenkonsum randalierte. Vor ort verheilt sich die 49-Jährige äußerst aggressiv und schlug unvermittelt einer Polizeibeamtin ins Gesicht, welche dadurch leicht verletzt wurde. Die aggressive Frau wurde aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands in ein Klinikum verbracht, wo sie ärztlich versorgt wurde.

Heuchlingen: PKW überschlägt sich

Eine 42-jährige Renault-Lenkerin befuhr am Samstag gegen 13:50 Uhr die Laubacher Straße in Richtung Schechingen. Auf Höhe der Abzweigung nach Leinroden kam sie in einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Anschließend lenkte sie so stark dagegen, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, welches im Grünstreifen ausgehebelt wurde und sich zweimal überschlug. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Mutlangen: Kindern Süßigkeiten abgenommen

Am Donnerstagabend um kurz vor 19:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass gegen 19:15 Uhr drei Kinder im Alter von 8-10 Jahren, die am Halloweenabend Süßigkeiten gesammelt haben, in der Goethestraße von zwei Personen aufgehalten und angesprochen wurden. Unter Vorhalt eines Messers seien die Kinder von einem maskierten Jugendlichen - auf Höhe einer dortigen Tiefgarage - aufgefordert worden ihre gesammelten Süßigkeiten abzugeben. Nach Übergabe der Süßigkeiten flüchteten die beiden Jugendlichen in unbekannte Richtung. Die Person mit dem Messer soll etwa 14-16 Jahre alt und 160cm groß gewesen sein. Er hatte eine Sturmhaube auf und war dunkel bekleidet. Er sprach mit akzentfreiem Deutsch. Von der zweiten Person, die sich während der Tat etwas abseits aufgehalten habe, ist lediglich bekannt, dass sie kurze Haare hatte und eine helle Oberbekleidung trug. Die Kriminalpolizei Aalen sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer hat die beiden Jugendlichen gesehen oder kann Hinweise auf diese geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Aalen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

