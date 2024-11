Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall im Begegnungsverkehr

Aalen (ots)

Rot am See: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Sonntagnachmittag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 75-jähriger BMW-Fahrer die L1033 von Rot am See kommend in Richtung Gerabronn. Hierbei geriet er kurz vor dem Ortsausgang Lenkerstetten auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 35-jährigen Mitsubishi-Fahrerin. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro.

