Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Diebstähle, Unfälle

Aalen (ots)

Korb: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen letzten Mittwoch und Montag hebelte ein Einbrecher eine Terrassentüre eines Wohnhauses auf, das sich im Bereich zwischen der Pestalozzistraße und der Fröbelstraße befindet. Anschließend durchsuchte der Eindringling das Haus und entwendete mitunter Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Weiler zum Stein: Einbruch in Wohnhaus

Schmuck im Wert von rund 1000 Euro erbeutete ein Einbrecher am Montagabend. Dieser drang zwischen 17 Uhr und kurz nach 19 Uhr in ein Wohnhaus in der Hasenäckerstraße ein und durchsuchte dieses komplett. Womöglich wurde der Eindringling von den heimkehrenden Bewohnern, die noch Geräusche hörten, überrascht und flüchtete in Richtung der Felder. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Winnenden-Birkmannsweiler: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch und Montag wurde ein VW Polo beschädigt, der in der Hauptstraße abgestellt war. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 1000 rund 1000 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Eine 43-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Montag gegen 11.45 Uhr von der Industriestraße in die Weissacher Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 81-jährigen VW-Fahrers, sodass es zum Unfall kam. Es entstand etwa 7000 Euro Schaden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Winterbach: Diebstähle aus Tiefgaragen

Diebe drangen zwischen Samstag und Montag in die Tiefgaragen zweier Mehrfamilienhäuser in der Lerchenstraße ein. Sie entwendeten drei Fahrräder sowie einen Fahrradanhänger im Wert von rund 9500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040.

Welzheim: Unfall am Kreisverkehr

Ein Opel-Fahrerin fuhr am Montag gegen 14 Uhr in den Kreisverkehr der L1150/L1080 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 58 Jahre alten BMW-Fahrers. Dieser wurde leicht verletzt. Nach dem Unfall entfernte sich die Opel-Fahrerin unerlaubt. Die Ermittlungen dauern zu ihr an. Der Schaden am BMW wird auf 2000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell