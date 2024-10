Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Philippsthal. Am Mittwoch (02.10.) kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Bergwerks. Ein 36-jähriger polnischer Staatsangehöriger missachtete hierbei die Vorfahrt einer ebenfalls 36-jährigen aus der Gemeinde Philippsthal. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 7000,- Euro. Da der Unfallverursacher über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0 zu geben.

Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

