POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Verursacherin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Wildeck - Am Mittwoch, den 02.10.2024 kam es zu einem Auffahrunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17:15 Uhr befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen die Landesstraße 3248 aus Richtung Richelsdorf kommend in Richtung Obersuhl. Im Bereich des Ortseingangs fuhr die Pkw-Fahrerin auf einen vor ihr befindlichen Pkw auf. Infolge des Aufpralls wurde der Pkw wiederum auf den Pkw eines 43-jährigen Fahrzeugführers geschoben. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus nach Rotenburg a. d. Fulda verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Wildeck - Ein weiterer Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ereignete sich ebenfalls am Mittwoch. Der 24-jährige Fahrzeugführer von einem Pkw befuhr gegen 18:15 Uhr die Landesstraße 3251 aus Richtung Raßdorf kommend in Richtung Hönebach. Nach Angaben des Pkw-Fahrers kam ihm ein dunkles Fahrzeug entgegen und streifte seinen Außenspiegel, so dass dieser beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der beteiligte Pkw unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 80 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623 / 9370 in Verbindung zu setzen.

