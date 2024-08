FW Stuttgart: Einladung zum Pressetermin: Digitale Stadtinformationsanlagen von Ströer zeigen Warnmeldungen

Stuttgart (ots) - - 2 brennende PKW in Garage unter Wohnhaus - Feuer greift auf Gebäude über - Zwei Wohnungen nicht mehr bewohnbar Gegen 5:00 Uhr berichteten Anrufer der Integrierten Leitstelle Stuttgart von einem brennenden PKW an einem Gebäude in der Leobener Straße in Stuttgart Feuerbach. Umgehend wurden die Kräfte der Feuerwache 4 und weitere Kräfte zur Einsatzstelle entsandt. Die ersteintreffenden Kräfte ...

