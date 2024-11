Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sexuelle Belästigung, Unfälle, Fahrzeugbrand, Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Frau sexuell belästigt

Am Montag soll ein 27-jähriger Mann eine 40-Jährige in einer Therme im Osterbucher Platz sexuell belästig haben.

Die Frau befand sich gegen 18:45 Uhr mit dem Mann in einem Whirlpool. Hierbei berührte er sie mehrmals unsittlich. Die Frau meldete den Übergriff beim Bademeister. Die Polizei konnte den Mann anschließend feststellen.

Die Polizei bittet Zeugen oder Personen die selbst ebenfalls belästigt wurden, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Heinrich-Rieger-Straße einen Daimler. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Motorradfahrer leicht verletzt

Am Montag wartete eine 47-Jährige mit ihrem Opel am Beschleunigungsstreifen der Auffahrt zur B19 auf eine Lücke zum Einfahren in den fließenden Verkehr. Als ein hinter ihr fahrender 57-jähriger Motorradfahrer an dem wartenden PKW vorbeifuhr, kollidierte dieser mit dem Heck des PKW. Der 57-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugbrand

Gegen 23:40 Uhr wurde am Montag im Schindelackerweg ein Fahrzeugbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der VW bereits im Vollbrand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden ein davor geparkter Jeep sowie die Oberleitung der Straßenbeleuchtung ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist unklar, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen sowie 8 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Hinweise bezüglich etwaig verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Kollision im Kreisverkehr

Beim Einfahren von der Hauptstraße in den Kreisverkehr übersah am Montag gegen 12:15 Uhr ein 88-jähriger VW-Fahrer den Audi einer 30-Jährigen, welche bereits im Kreisverkehr fuhr. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.

Lorch: Hochwertiges Pedelec entwendet

Im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr bis Freitag, 3:45 Uhr wurde aus einer Tiefgarage in der Haldenbergstraße ein anthrazitfarbenes Cube Stereo Hybrid 120 TM im Wert von rund 4700 Euro entwendet. Hinweise erbittet der Polizeiposten Lorch unter 07172/7315.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell