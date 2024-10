POL-RBK: Rösrath - 29-Jähriger alkoholisiert am Steuer

Bergisch Gladbach (ots) - Zu zwei Wohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus in Bensberg wurde die Polizei am gestrigen Donnerstag (10.10.) gerufen. In der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:55 Uhr verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter Zutritt zu den Wohnungen, indem sie die Wohnungstüren aufbrachen. Wie sie in den Hausflur des Mehrfamilienhauses an der ...

mehr