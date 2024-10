Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Wohnungseinbrüche in Bensberger Mehrfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Zu zwei Wohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus in Bensberg wurde die Polizei am gestrigen Donnerstag (10.10.) gerufen.

In der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:55 Uhr verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter Zutritt zu den Wohnungen, indem sie die Wohnungstüren aufbrachen. Wie sie in den Hausflur des Mehrfamilienhauses an der Falltorstraße gelangten, ist derzeit unklar. Mehrere Räumlichkeiten in den beiden Wohnungen wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Zu möglichen gestohlenen Gegenständen konnten die Bewohner der beiden Wohnungen noch keine Angaben machen.

Die Polizei nahm zwei Strafanzeigen auf und führte eine Spurensicherung in beiden Wohnungen durch. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Umfeld beobachtet haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach zu melden. Wer sich zum Thema Einbruchschutz informieren möchte, kann sich unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de unverbindlich mit den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention in Verbindung setzen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell