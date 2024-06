Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Aktueller Polizeieinsatz aufgrund Drohanruf an Neunkirchener Gymnasium - Polizei geht nicht von Ernsthaftigkeit aus - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Seit den späten Morgenstunden (12. Juni) läuft ein Polizeieinsatz in Neunkirchen. Am heutigen Morgen gegen 10:00 Uhr ging ein Anruf bei dem Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium in Neunkirchen ein. Eine männliche Person sprach auf den Anrufbeantworter. Hierbei äußerte die Person, dass sie heute an einer Schule Amok laufen werde.

Die Polizei wurde durch die Schulleitung in Kenntnis gesetzt.

Die Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen auf. Diese laufen auf Hochtouren. Die Ermittler gehen aufgrund der Erkenntnislage nicht von der Ernsthaftigkeit der Androhung aus.

Gleichwohl zeigt die Polizei vor Ort erhöhte Präsenz und ermittelt zudem mit Hochdruck weiter, um den Anrufer zu ermitteln.

Die Maßnahmen vor Ort erfolgen in ganz enger Absprache mit der Schulleitung.

Der Schulbetrieb lief bis auf geringfügige Einschränkungen normal weiter. Zwischenzeitlich erfolgte der reguläre Schulschluss.

Die Polizei weist daraufhin, dass sich betroffene Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern keine Sorgen machen müssen. Die Polizei ist auf Lagen dieser Art gut vorbereitet und arbeitet den Sachverhalt weiterhin professionell ab.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell