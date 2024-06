Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte versuchen E-Bikes zu stehlen - Polizei bittet um Hinweise- #polsiwi

Siegen / Siegen-Eiserfeld (ots)

In der frühen Dienstagnacht (11.06.2024) ist es zu einem versuchten Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Siegen gekommen.

Zum wiederholten Male wurde das Fahrradgeschäft von bislang unbekannten Einbrechern aufgesucht.

Gegen 02:20 Uhr öffneten die Täter gewaltsam das Dach des Ladens in der Eiserfelder Straße. Anschließend versuchten sie von dort aus an die im Verkaufsraum stehenden E-Bikes zu gelangen. Da die Einbrecher vermutlich gestört wurden, ließen sie von der Tathandlung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um mindestens vier Täter gehandelt haben. Am Tatort ließen sie einen weißen Fiat Ducato zurück. Wie sich herausstellte, wurde dieses Fahrzeug zuvor im Bereich der Siegener Heidenbergstraße vom Gelände eines dortigen Lebensmittelmarktes entwendet. Die Tatzeit der Pkw-Entwendung dürfte zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr gelegen haben. Ermittlungen am Heidenberg ergaben, dass hier mindestens zwei Täter aktiv gewesen sein dürften.

Allem Anschein zu Folge sollten mit diesem Fahrzeug dann die E-Bikes, die man stehlen wollte, abtransportiert werden.

Bislang liegen der Polizei noch keine detaillierten Personenbeschreibungen vor. Es kann lediglich gesagt werden, dass bei dem Einbruchversuch an der Eiserfelder Straße vier dunkel gekleidete, vermutlich männliche Personen beteiligt waren.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise geben können oder die an einem der beiden Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell