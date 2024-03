Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Körperverletzung im Zug

Frau schlägt Reisende

München (ots)

Sonntagabend (17. März) kam es in einem Zug nach München zu einer Körperverletzung. Eine 46-Jährige schlug eine 30-jährige Mitreisende vermutlich, weil sie sich davon gestört fühlte, dass die Frau ihren Freund küsste. Gegen 17:30 Uhr befand sich die 30-jährige Deutsche mit ihrem Freund stehend im Gang des ALX von Prag nach München. Als die Frau aus München den 27-Jährigen küsste, wurde die 46-jährige Rumänin, die sich auf einem Sitz hinter dem Paar befand, zunächst verbal aggressiv und schrie die Beiden an. Kurz vor Einfahrt in den Münchner Hauptbahnhof küsste sich das Paar erneut, was die Osteuropäerin zum Anlass nahm, der 30-Jährigen von hinten auf die Schulter zu schlagen. Der Schlag verursachte Schmerzen im Schulterbereich. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei konnten alle drei Beteiligten bei Einfahrt des Zuges am Münchner Hauptbahnhof antreffen. Die polizeibekannte Rumänin, die über keinen Wohnsitz verfügt, wurde zur weiteren Bearbeitung mit zur Wache am Münchner Hauptbahnhof genommen, die sie nach Beendigung aller Maßnahmen auf freien Fuß verlassen konnte. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die geschlagene Münchnerin benötigte keine ärztliche Versorgung und konnte ihren Weg fortsetzen.

