Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Reifen zerstochen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstag ein 88-jähriger Pedelec-Fahrer zu, als er gegen 13 Uhr die Badgasse in Richtung Unterrombach befuhr. Hierbei überschätzte er vermutlich seine Geschwindigkeit am Vorbeifahren an einer Kehrmaschine und stürzte infolgedessen etwa 2 Meter einen dortigen Hang hinab in den Bach. Der 88-Jährige wurde anschließend in eine Klinik verbracht. Zur Bergung des Mannes war die Feuerwehr mit vier Einsatzkräften vor Ort.

Hüttlingen: Diebstahl aus Leichtkraftfahrzeug

Im Zeitraum von Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 7:20 Uhr, wurde im Hölderlinweg aus einem Leichtkraftfahrzeug eine Bluetooth Box im Wert von rund 80 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960.

Aalen/Wasseralfingen: Versuchter PKW Aufbruch

Zwischen Montag, 17:15 Uhr und Dienstag, 7:30 Uhr, wurde versucht einen PKW in der Eugenstraße aufzubrechen. Das Vorhaben gelang jedoch nicht. Der Polizeiposten Wasseralfingen (Tel.: 07361/97960) sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Unbekannte zerstachen im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 7:30 Uhr, an einem Ford, welcher in der Hardtstraße abgestellt war, beide hinteren Reifen. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell