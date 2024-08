Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer verunfallt auf der A 14

Ludwigslust/Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A14 ist Donnerstagabend ein alkoholisierter Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt worden. Zuvor entzog sich gegen 21:40 Uhr der 29-jährige Fahrzeugführer einer Polizeikontrolle im Bereich der Anschlussstelle Grabow. Wenig später kam er am Autobahnkreuz Schwerin von der Fahrbahn und durchschlug mehrere Zäune, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,19 Promille fest, weswegen eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und seinen Führerschein beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Darüber hinaus wird der Schaden an der Bankette, den Leitpfosten und den Zäunen auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

