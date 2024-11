Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 19 Uhr wurde in der Reinthalterstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Bislang Unbekannte verschafften sich, über einen Balkon im ersten Obergeschoss, Zutritt. Dort wurde eine Balkontüre aufgehebelt, wodurch die Unbekannten in das Innere des Gebäudes gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume, öffneten Schränke und verschließen anschließend das Gebäude über ein Fenster. Bislang kann ein Schaden von mehreren tausend Euro beziffert werden, ob aber etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Schwäbisch Hall: Herrenfahrrad entwendet

Am Samstag zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr wurde in der Lange Straße ein Herrenfahrrad entwendet. Dieses war in diesem Zeitraum an einer Gebäudewand abgestellt, jedoch unverschlossen. Es handelte sich um ein Trekkingrad 28 Zoll und 21 Gängen. Des Weiteren hatte es einen Gitterkorb auf dem Gepäckträger und eine auffällige gelbe Lackierung mit schwarzen Kringeln. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrrads machen kann wird gebeten sich beim Polizeirevier in Schwäbisch Hall zu melden unter der Rufnummer 0791 4000.

