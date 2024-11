POL-AA: Rems-Murr-Kreis: gefährliches Überholmanöver und Unfälle

Aalen (ots) - Aalen: Pedelec-Fahrer schwer verletzt Schwere Verletzungen zog sich am Dienstag ein 88-jähriger Pedelec-Fahrer zu, als er gegen 13 Uhr die Badgasse in Richtung Unterrombach befuhr. Hierbei überschätzte er vermutlich seine Geschwindigkeit am Vorbeifahren an einer Kehrmaschine und stürzte infolgedessen etwa 2 Meter einen dortigen Hang hinab in den Bach. Der 88-Jährige wurde anschließend in eine Klinik ...

mehr