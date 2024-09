Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Wildeshausen tödlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Tödliche Verletzungen hat am Dienstag, 03. September 2024, gegen 15:00 Uhr, ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen erlitten.

Der 27-jährige Mann aus Wildeshausen befuhr mit einem Ford die Glaner Straße in Richtung Huntlosen. Ungefähr in Höhe der Einmündung zum Parkplatz an der Glaner Braut kam er nach dem Durchfahren einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Ford fing Feuer. Der verletzte Fahrer war in der Fahrerkabine eingeschlossen, konnte aber von Ersthelfern befreit werden. Sie führten auch Reanimationsmaßnahmen durch, die von den eintreffenden Rettungskräften übernommen wurden. Letztendlich konnte ein an der Unfallstelle eingesetzter Notarzt aber nur noch den Tod des 27-Jährigen feststellen.

Zur Brandbekämpfung rückten etwa 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Wildeshausen aus. Zudem landete ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Die Glaner Straße wurde nach dem Unfall voll gesperrt. Dazu wurde der Verkehr an den Straßen "Oelmühle" und "Nordring" abgeleitet. Die Sperrungen, die später von der Straßenmeisterei Wildeshausen übernommen wurden, haben zurzeit noch Bestand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell