Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin gegen Ford - leicht verletzt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Eine 88-jährige Fußgängerin wollte am Freitagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, die Müllerstraße überqueren. Dazu nutzte sie nicht die nahegelegene Fußgängerampel, sondern lief wenige Meter daneben über die Straße. Hierbei übersah sie eine 44-jährige Ford-Fahrerin, die aus Richtung Bahnhofstraße kommend, langsam vorbeifuhr. Die Fußgängerin stieß gegen die linke Fahrzeugseite und kam zu Fall. Die 88-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. (mwi)

