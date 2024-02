Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der Stubbener Landstraße

Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Stubben. Am Mittwochmorgen kam es gegen 08:25 Uhr auf der Stubbener Landstraße in Höhe der Wassermühle zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Lkw mit Anhänger, auf welchem sich ein Bagger befand, kam auf die Gegenfahrbahn und beschädigte den Außenspiegel der in Richtung Beverstedt fahrenden Geschädigten, einer 51-jährigen Frau aus Beverstedt mit ihrem PKW Ford. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ob er den Zusammenstoß überhaupt bemerkt hat, ist fraglich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Beverstedt (Telefon 04747 931730) zu melden.

