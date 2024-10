Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Mehrere unbekannte Täter griffen in der Nacht vom Freitag zum Samstag, gegen 01.00 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Unteren Lindenstraße an. Die Unbekannten entzündeten nach aktuellem Stand wahrscheinlich Feuerwerkskörper in dem Automaten. Es entstand kein Sachschaden. Der Zigarettenautomat wurde nicht geöffnet. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem besonders schweren Diebstahl ein und sucht Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691/261124 und der Bezugsnummer 0277363/2024 entgegengenommen. (mwi)

