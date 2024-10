Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall Simson gegen Mercedes

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Eine 15-Jährige war gestern Nacht, gegen 23.30 Uhr, mit ihrem Kleinkraftrad Simson auf der Müllerstraße unterwegs. Mit auf dem Fahrzeug saß eine weitere 15-Jährige. An der Kreuzung der Müllerstraße zur Clemensstraße wollte die Fahrerin nach links auf die Clemensstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen 18-jährigen Mercedes-Fahrer, der auf der Clemensstraße fuhr und Vorfahrt hatte. Es kam zur Kollision. Beide Mädchen wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 2.200 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen die 15-jährige Simson-Fahrerin eingeleitet. (mwi)

