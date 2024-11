Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch sowie Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Wallhausen: Einbruch in Wohnung

Unbekannten gelangten am Mittwoch zwischen 6:30 Uhr und 19:38 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Innere eines Wohnhauses in der Frankenstraße. Dort hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug eine Wohnungstüre auf und gelangen so in den Wohnbereich. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten, wurden jedoch vermutlich gestört und flohen daraufhin durch ein Fenster. Ob etwas entwendet wurde bedarf der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet nun um Zeugen, welche Hinweise zu diesem Einbruch geben können unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Rot am See: Verkehrsunfall

Auf der L1040 an der Einmündung zum Keltenweg kam es am Mittwoch gegen 9:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Audi-Fahrerin befuhr diese Straße in Richtung Hilgartshausen, als ein vor ihr fahrender Porschefahrer sich zur Fahrbahnmitte in die linke Abbiegespur eingeordnet haben soll. Daraufhin fuhr sie weiter gerade aus, als der 63-jährige Fahrer des Porsches plötzlich nach rechts zog. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei welchem ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich entstand.

Wolpertshausen: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Ein 25-jähriger BMW-Mini-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 6:55 Uhr die Birkichstraße in Fahrtrichtung der Einmündung L1037, an dieser ist ein "Vorfahrt gewähren"-Schild angebracht. Als er in den Einmündungsbereich einfährt, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 19-jährigen Audi-Fahrerin, welche von der L1037 in die Birkichstraße einbiegen wollte. Bei diesem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell