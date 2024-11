Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Nordende - Polizei ermittelt nach Einbruchdiebstählen und sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Einfamilienhäuser in Klein Nordende waren am gestrigen Dienstag, den 12.11.2024, in zwei Fällen das Ziel von Einbrechern. In der Dorfstraße kam es in der Zeit von 17:45-20:00 Uhr zu einer vollendeten Tat, in der Bürgermeister-Dierks-Straße blieb es kurze Zeit später beim Versuch.

Die Hauseigentümer hatten die Polizei bei Ihrer Rückkehr in die Dorfstraße über den festgestellten Einbruchdiebstahl informiert und die Zeit wie geschildert eingrenzen können. Die Täter erlangten Bargeld in noch nicht genau bezifferter Höhe.

Wenig später wurden die Beamten des Polizeireviers Elmshorn zu einem weiteren Tatort in die Bürgermeister-Dierks-Straße entsandt. Auch hier war ein Einfamilienhaus gewaltsam angegangen worden, zu einem Eindringen der Täter kam es jedoch nicht.

Gegen 21:00 Uhr war hier eine verdächtige Person auf Videoaufzeichnungen festgehalten worden, bei der es mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Täter handeln dürfte. Diese Person war dem äußeren Erscheinungsbild nach männlich und von schlanker Statur. Sie war mit einer dunklen Kapuzenjacke und Hose sowie einer braunen Mütze bekleidet.

Die eingesetzten Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und sicherten Spuren. Sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell