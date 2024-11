Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg/ Bönningstedt Die Polizei führt zur Schulwegsicherung Verkehrskontrolle in Bönningstedt durch.

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 11.11.24, führte die Polizei aus Pinneberg und Bönningstedt von 12.00 bis 15.00 Uhr eine Verkehrskontrolle in Bönningstedt an der Gemeinschaftsschule Rugenbarg in Bönningstedt durch. Schwerpunkt der Kontrolle war die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg. Hauptaugenmerk lag auf der Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung sowie dem Unfallschwerpunkt Ablenkung durch Benutzung von Mobiltelefonen. Innerhalb von drei Stunden wurden 15 Verkehrsteilnehmer wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen verwarnt und 4 Verstöße gegen die Benutzung von Mobilgeräten während der Fahrt festgestellt. Ein Verstoß gegen die Benutzung von Mobilgeräten während der Fahrt wird mit einem Bußgeld in Höhe von 100,- EUR und einem Punkt geahndet. Um 14.50 Uhr wurde ein Iveco Kleintransporter kontrolliert, diesem war nach Aussagen der Polizeibeamten die erhebliche Überladung bereits von außen anzusehen. Bei der Kontrolle dieses Transporters stellte sich heraus, dass dieser mit Sanitärbedarf und Fliesen um mehr als 55 % überladen war.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell