POL-BN: Rheinbach: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Rheinbach (ots)

Nach einem Einbruch am Wochenende in Rheinbach sucht das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei Zeugen. Am Sonntag (01.09.2024) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Flerzheimer Straße im Ortsteil Ramershoven ein. Nach der Spurenlage schlugen die Täter in der Tatzeit von 12 Uhr bis 23 Uhr im Garten des Hauses das Küchenfenster ein und gelangten so in die Wohnräume, die nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem Bargeld, einen Kaffeevollautomaten und eine Spielkonsole.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

